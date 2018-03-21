柯文哲要拉攏綠營？ 週刊爆雙城論壇不辦了

週刊今日爆料，北市府因考量今年是選舉年，已確定今年的雙城論壇不會舉辦。（資料照）

2018-03-21 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕2018縣市長選舉將近，外傳民進黨在台北市是否禮讓台北市長柯文哲，關鍵就在於台北與上海雙城論壇，不過週刊今日爆料，北市府因考量今年是選舉年，為避免雙城論壇成為各候選人的「造勢舞台」甚至突發事端，已確定今年的雙城論壇不會舉辦。

《鏡週刊》報導，親柯人士坦言，因為今年是選舉年，加上雙城論壇預定在台北舉行，要避免選舉因素干擾很困難，而且以目前柯文哲和綠營之間的互動，兩岸十分敏感，而中國近期權力中心大洗牌；川普簽署台灣旅行法，鼓勵美台官員互訪，這些因素對於兩岸關係的衝擊也有待觀察。

親柯人士指出，由於雙城論壇由台北市與上海市輪流舉辦，今年預定在台北市舉辦，而柯文哲與上海台辦協調停辦雙城論壇後，已透過管道告知中央政府，此決定不僅免除雙城論壇期間柯文哲言行可能「出包」的風險，也和警政署及陸委會等中央單位的態度不謀而合。

至於為何北市府為停辦？該人士評估，由於過去雙城論壇中方都在舉辦前一個月才會針對相關行程進行確認，而北市府沒在第一時間公布也是考量外界誤會兩岸關係到退，另外，柯文哲近期和多位獨派大老會面，據悉也有可能是「滅火行動」。

由於柯文哲的「兩岸一家親」言論引起時代力量、社民黨、台聯的第三勢力反彈，先前時代力量立委林昶佐表態「不排除參選」，被外界解讀為對柯文哲兩岸言論的反彈，社民黨召集人范雲也認為柯文哲的說法不太妥當，希望柯文哲能清楚地站立在守護主權、本土認同的立場。