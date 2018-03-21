拚募兵 嚴德發：連上將都走進校園招募

2018-03-21 09:24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為推動募兵，卻傳出基層中校營長都得上街募兵，國防部長嚴德發今日到立法院外交及國防委員會針對募兵制專案報告，嚴德發在會前受訪表示，募兵是國防部當前最重要的施政工作，且各部隊招募的人員性質不同，因此主官求好心切，也對周邊鄰里學校增加互動、彼此了解，連「上將都走進校園招募」，因此他對於各級主官募兵表示肯定。

另對於中正預校國中部開徵，今年預計招募250名學生，預約體檢人數1279員，嚴德發表示，外界對此的反應不錯。