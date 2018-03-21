陳菊華府行：兩岸領導人都該了解雙方人民的期待

高雄市長陳菊（左）美國行，在台灣同鄉會演講後與會長簡明子（右）互換紀念品。（資料照）

2018-03-21 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長陳菊正在美國華府訪問，她在談及台海兩岸問題時表示，台灣一直在展現善意，「非常可惜」北京不接受「台灣的方式」，兩岸不溝通、不往來，不是一個好的方式，並指「民進黨與中國共產黨沒有歷史恩怨，只是對未來現階段認知有些不同」，期望兩岸領導人都該了解雙方人民的期待。

陳菊正在美國訪問，並對台灣同鄉會及華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表演講。

對於兩岸，《自由時報》報導，陳菊在台灣同鄉會演講時指出，「蔡英文在當選後表示，善意不變，承諾不變，不會走對抗的老路，希望兩岸找出互動新模式。蔡英文也說，她一定不在壓力之下屈服，維護台灣的主權」，「拜託」所有海內外台灣人應做蔡總統支持的力量。

《聯合報》報導，陳菊在CSIS以「我的4000天與40年：台灣的民主之路」為題發表演說，她表示，「蔡英文總統用非常穩健的方式，堅持台灣的主權，但也對中國大陸釋出和平交往的善意」，但非常可惜北京方面不接受台灣的善意。

陳菊表示，蔡英文總統是經台灣民意選出，在兩岸關係上「強調絕不挑釁」，希望兩岸尋求新的溝通方式。會後，陳菊進一步表示「現階段兩岸雙方採取語言上互相挑釁，並不是好的方式；希望今天兩岸領導人都該了解雙方人民的期待，能朝更和諧、和解的方式，讓兩岸關係發展更正面」。