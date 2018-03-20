美國國務院亞太副助卿黃之瀚等人 晚間搭機抵台

在美國總統川普簽署「台灣旅行法」後，等同解除美國官員來台的禁令，美國國務院亞太副助卿黃之瀚Alex Wong（着白襯衫者）等一行2人晚間搭機抵台，也象徵台美官方來往關係昇華。（記者姚介修攝）

2018-03-20 22:52

〔記者姚介修/桃園機場報導〕在美國總統川普簽署同意「台灣旅行法」後，等同解除美國官員來台的禁令，美國國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）等一行2人晚間搭機抵台，也象徵台美官方來往關係昇華。

美國國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）是於晚間9點21分搭乘華航班機自印尼雅加達抵達桃園機場，美國在台協會AIT派員在機場迎接，由於長途搭機，副助卿黃之瀚只對媒體微笑，並未發表任何談話，他在台灣將停留3天。

此次為黃之瀚在去年12月擔任副助卿現職以來首度訪問台灣，訪台期間除將出席台北市美國商會（AmCham Taipei）舉辦的「2018謝年飯」外，另將拜會我政府相關部門，實地瞭解我國政經發展與外交、國防及兩岸政策，並就台美關係未來的發展，以及兩國在印太區域的各項合作交換意見。

黃副助卿為美國川普政府上任後，首位政治任命的亞太副助卿，在外交政策的擘劃及分析上具有豐富經歷，並曾擔任美國聯邦參議員柯頓（Tom Cotton, R-AR）的外交政策暨總法律顧問，以及2012年美國共和黨總統候選人羅穆尼（Mitt Romney）競選陣營的外交暨法律政策主任等職務，此次黃副助卿應邀來訪，不僅彰顯台美兩國友好情誼，也有助於深化雙方的夥伴關係。

相關影音