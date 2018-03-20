落實轉型正義！台中教育大學決議移除蔣介石銅像

中教大學生社團摸索社校務會議前籲校方廢威權圖騰，移除蔣介石銅像。（記者蘇孟娟攝）

2018-03-20 20:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕轉型正義！台中教育大學校內前總統蔣介石銅像將走入歷史！

促進轉型正義條例通過，校園有關蔣介石銅像等威權象徵引關注，台中教育大學因校內有蔣介石銅像，不時有團體前往以噴漆、貼標語等型式表達反威權心聲，校園倍受其擾，校方今日校務會議正式通過，維持校園內行政中立，校園不宜存在政治人物銅像及圖騰；校方將儘速作業，「還校園中立本質」。

台中教育大學蔣介石銅像存廢議題討論許久，尤其每逢228紀念日前夕，不時有校內外團體以潑漆、貼標語等形式抗議該校漠視各界對轉型正義的期待，隨促轉條例通過，今日中教大校務會議提案討論「移除蔣介石銅像」。

中教大學生團體「摸索社」自2016年起就屢次行動爭取校方移除獨裁者銅像，今日下午特地選在校務會議舉行前，再度在校園內蔣介石銅像貼上「我是殺人魔，中教擁護我」、「正義要轉型、不要藝術品」等標語，並高呼口號，籲校務會議正視校園不應存在威權圖騰，落實轉型正義的重要性。

摸索社社長周子傑指出，近2年來在校內爭取移除蔣介石銅像，校方卻始終未能正面回應，如今有促轉條例，盼校園能落實轉型正義。

台中教育大學主任祕書王玲玲指出，校務會議中確實討論該項議題，眾人討論意見後決定不針對特定政治人物決議，最後提案修正為「身為高等教育單位，校園應維持行政中立，不宜出現政治人物銅像、圖騰」，並獲大會通過。

針對現有的銅像存廢，王玲玲說，校方本就已配合校園整體規劃進行評估，會由總務處依校園規劃整體考量優先處理，「希望最快明年校園就能回歸行政中立的本質與環境」。

對於學校終於正面回應轉型正義的訴求，大四的周子傑強調，樂見中教大以開明的思惟與高度面對歷史的轉變，他也說，總算在畢業前盼到校園轉型正義，十分欣慰。