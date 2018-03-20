習近平嗆分裂祖國將受罰 陸委會：盼跳脫強勢威嚇思維

2018-03-20 20:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於中國國家主席習近平在中國人大會議的談話，陸委會表示，兩岸關係良性開展是兩岸人民的期待，也是雙方責任，政府有維護國家主權尊嚴與民眾權益福祉的堅定信念，期許中國大陸領導人在進入全新執政階段的同時，能跳脫強勢威嚇的思維窠臼、尊重兩岸現實，展現對人民與歷史負責態度，秉持圓融、中道傳統政治智慧，尋求兩岸關係的突破。

中國人大會議今天閉幕，中國國家主席習近平發表談話強調，「一切分裂祖國的行徑和伎倆都是註定要失敗的，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰」；「偉大祖國的每一寸領土，都絕對不能、也絕對不可能從中國分割出去。」但他也說，會與台灣同胞分享大陸發展的機遇。

對此，陸委會表示，當前中國大陸進行制度變革與人事更替、宣示致力實現其發展目標與願景，惟其關鍵應在於落實「傾聽民意、擴大民主參與、及保障人權與自由」，並真正承擔維護台海與區域和平穩定的責任。

陸委會強調，面對兩岸新形勢的變化，中國大陸一再採取負面手段，強迫台灣接受其片面設定的兩岸關係發展方向，無視台灣尊嚴與民意期待，且拒絕透過心平氣和的溝通改善雙方關係，這些均非有助兩岸正向發展的健康舉措。

陸委會指出，近期陸方更片面加大推動對台統戰措施，磁吸台灣人才、資金、技術挹注自身經濟發展，與真正互惠交流的理念背道而馳。唯有北京當局將心比心、換位思考，在過去歷史事實與基礎上求同存異，兩岸互動環境才有改善空間，也才可能觸及心靈契合。