查諷扁舞台劇 陳師孟轉述：阿扁只要司法官道歉就原諒

2018-03-20 19:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕2009年司法節慶祝大會上，檢察官編演前總統陳水扁遭收押的舞台劇，監委陳師孟上任後展開調查。陳師孟今下午率3名調查官南下高雄，拜訪阿扁；陳師孟轉述，阿扁同意這些司法官對事情反省、並公開表示歉意，阿扁可以原諒，也可以放下。

陳師孟表示，今天下午他與陳水扁談了一個多小時，阿扁情緒相當激動，還不時口吃、手抖。他轉述，阿扁覺得舞台劇是整個追殺的一環，從下台的第二天就被境管，顯示接任總統的馬英九老早就布好局了，阿扁今天也詳細敘述被司法追殺、被政治迫害的經過，對扁來說是度日如年。

陳師孟說，在約談的過程也提到，調查此案不是要懲罰或彈劾什麼人，而是希望司法官有多一點人權觀念與憲法觀念，阿扁也是這樣的看法，阿扁還表示，這些司法官願意公開表示歉意的話，就可以原諒、也可以放下，並不要求什麼糾正彈劾，沒有報復的心理。

他說，會在一個半月內，約談王清峰、編導該劇的檢察官等人，之後還會第二次約談扁，地點改在監察院。

陳師孟指出，他在2009年曾在土城看守所去看陳水扁一次，以及去年10月凱達格蘭學校前後任校長聚餐，這期間他跟扁沒有任何聯絡。

至於扁是否提及法務部及中監的限制？陳師孟說，目前的事沒有，主要是談過去的事，司法的迫害包括換法官、叫唆偽證，而這些都是以後一個案子一個案子會辦的事情。