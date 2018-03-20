陳師孟查諷扁舞台劇 檢：問心無愧、不必道歉

2018-03-20 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕監委陳師孟調查檢察官編導舞台劇諷刺陳水扁的案件啟動，今日更指參與這齣舞台劇的人員應向阿扁表達歉意，負責劇務的前台北地檢署主任檢察官慶啟人對此回應，指阿扁被特偵組上銬聲押前，高舉雙手不怕別人知道涉案，檢察官只在內部活動演個舞台劇，「該道歉的人不是我，我問心無愧，不必道歉」。

2009年司法節慶祝大會上，檢察官編演前總統陳水扁遭收押的舞台劇，監委陳師孟上任後展開調查，今日下午陳師孟南下高雄扁宅，親自詢問阿扁相關問題，並指希望參與人員自我反省，對阿扁表達歉意，還說若致歉，就不會懲處。

《聯合新聞網》報導，慶啟人對此回應，指扁家海外資產被美國司法部認定是洗錢犯罪所得，是不爭的事實，且扁被法辦迄今，有關訴訟時的人權保護、扁的律師團主張權益，扁都享受過，目前也以帶罪之身獲准保外醫治，其人權從來都沒有被輕忽過，質疑監委想打壓辦扁案的人，檢察官未來將如何獨立行使檢察權？

針對陳師孟稱「希望參與這齣舞台劇者能反省並向扁致歉，如果不致歉，會考慮或研議懲處」等，慶啟人說，「我們才演個劇，有什麼能耐影響法官的判案？」、「該道歉的人不是我，我問心無愧，不必道歉」。

慶啟人也提到，阿扁在2008年11月11日被特偵組聲請羈押禁見時，高舉被上手銬的雙手，大喊政治迫害，不怕別人知道涉案，想吸引媒體的目光，也讓支持者看到糗態。慶啟人認為，「他根本不怕別人知道他涉貪汙案」，並指檢察官們只是在不公開的場所演了一場戲，「又不是演給陳水扁、陳師孟看的，到底我們要道什麼歉？」