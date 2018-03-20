台灣醫聯會國籍遭打壓變中國 衛福部：爭取恢復台籍

衛福部表示，將努力協助台灣醫學生聯合會恢復「Taiwan」國籍。（記者林惠琴攝）

2018-03-20 19:04

〔記者林惠琴、吳亮儀／台北報導〕中國處處不放過打壓台灣的機會，台灣醫學生聯合會去年12月接獲世界醫學生聯盟（IFMSA）通知，因世界衛生組織（WHO）要求，必須在官網將其所屬國籍由「Taiwan」改為「Taiwan,China」，但該會無法接受，表態將持續爭取，衛福部也發聲力挺，將努力協助恢復「Taiwan」國籍。

台灣醫學生聯合會發表聲明指出，第一時間已與世界醫學生聯盟理事會提出交涉，明確表達無法接受國籍更改的立場，也提供可參考其他非政府組織的多種替代解決方案，但均不被採納，進而在今年三月世界醫學生大會上針對「確保該會現在及未來於世界醫學生聯盟之會籍、會員狀態及會員權力不受外部因素而有影響」、「委任國際監事會針對世界醫學生聯盟章程中有關台灣會籍以及國籍稱呼相關規範是否互有衝突，並要求研究其他國際組織的作法以供後續商討」等兩事項進行提案，期望八月大會能有更進一步決議。

台灣醫學生聯合會表示，台灣的外交處境艱難，自政府到人民團體全面備受挑戰，該會認知到這樣的時空背景，但並不以此為限制，「絕無」也「不會」被動接受國籍片面更改，將會積極與外交部、衛福部，以及中華民國醫師公會全聯會密集討論、尋求協助。

衛福部技監許明暉強調，以政治因素干擾健康人權，完全違反世界衛生大會（WHA）的精神，衛福部會和外交部一起努力，爭取幫台灣醫學生聯合會恢復「Taiwan」國籍。＃