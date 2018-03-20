盧秀燕批抹黑 林佳龍：莫名奇妙

2018-03-20 17:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕針對週刊爆料國民黨台中市長提名參選人盧秀燕以往部份政治獻金選舉宣傳支出疑流入自家人一事，盧秀燕點名是被台中市長林佳龍團隊造謠抹黑，林佳龍說，感覺莫名奇妙，「請盧立委勇敢面對、說清楚」，不要轉移焦點、模糊議題。

林佳龍聽聞盧秀燕指他採抹黑手段攻詰直呼莫名奇妙，「媒體針對政治人物報導，就去面對嘛」，去轉移焦點，有點無妄之災，請盧立委勇於面對，說清楚。」

林佳龍說，媒體作為檢視政治人物的公器，也會被社會檢驗，說清楚比較重要，反而去轉移焦點、模糊議題，也不能迴避掉媒體的質疑。