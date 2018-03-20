台北市議員選舉僅提名31席 國民黨策略轉保守

2018-03-20 17:33

〔記者蕭婷方／台北報導〕年底台北市議員選舉，國民黨提名小組今確認將由原訂積極的「提名過半」、提名32或33席策略，考量內湖、南港選區選情相對緊張，最後僅採取相對保守的「提名達半」策略，只提名31席。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹受訪時表示，國民黨黨內北市議員內湖南港、松山信義與中正萬華提名較單純的3選區，除現任議員外，各提名1名新人，今起受理新人領表登記參加黨內初選；其餘選區則因變數大4月10日至4月12日才會進行。

黃呂錦茹表示，國民黨在3月12日民調結果顯示，「國民黨在北市（市議員選舉）有過半實力」，原定內湖南港選區除現任3席外、要多提名2席新人，不過考量該選區歷年來只有當選4席空間，便保守提名，僅多提名1席新人。

羅智強恐現「吸票」效應 大安文山只提名7人

至於國民黨主要票倉、新人爆炸的大安、文山選區，黃呂錦茹分析，因總統府前副秘書長羅智強網路人氣高，加上該選區為文教區恐有吸票效應，考量會影響現任議員票源，最後保守提名7席、新人提名3席。

至於士林北投區原則提1席新人，若現任議長吳碧珠不連任，將再增1席；中山大同選區若現任議員林亭君被勸進連任，新人僅有1席空間。

台北市議會不含山地、平地原住民共計61席市議員，國民黨上次選舉共當選28人。