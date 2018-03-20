被爆政治獻金流入自家公司 盧秀燕：不能請親朋好友幫忙打選戰嗎？

2018-03-20 17:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕週刊爆料國民黨提名台中市長參選人盧秀燕以往選舉的政治獻金，疑有半數宣傳支出流入自家人開設的傳播公司，盧秀燕透過辦公室澄清，她的確請親朋好友打選戰，並且依法誠實申報選舉支出，「候選人不能請親朋好友幫忙打選戰嗎？」質疑是對手抹黑手段。

週刊爆料盧秀燕歷屆選舉的政治獻金，尤其花在選舉宣傳的支出，有超過一半的錢都流向特定2間傳播公司；且指這兩家公司都是盧的家人開設，疑似「左手給右手」。

針對爆料，盧秀燕透過辦公室回應指出，基於選戰之時效性及保密性，相闗業務交由信任之公司執行，在選戰中極為普遍，亦為現行法律所允許。

但她歷次選舉皆如實申報，完全坦蕩蕩，禁得起台中市民25年的檢驗；盧秀燕反質疑林佳龍和他的市府團隊禁不起3年的檢驗，因林佳龍可能輸掉這場選舉，再加上千億海水採礦MOU騙局，選情告急，才無所不用其極，先是違反行政中立，施壓各區公所，在公務網路平台上攻擊她，這兩天，又開始散佈她請親朋好友打選戰，攻擊她的親友。

盧秀燕說，「是的，我的確請親朋好友打選戰，並且依法誠實申報選舉支出」、「候選人不能請親朋好友幫忙打選戰嗎？」重要的是，是否依法誠實申報對象及支出。

盧秀燕說，正因她形象清新、深得台中市民肯定，所以才讓林市長的團隊，不得不採取抹黑造謠負面的手法，株連競選對手及其親友九族。我們（指國民黨）在野，又被黨産會追殺，沒有任何資源，但是，我和我團隊的勇氣奮鬥的決心，絕對超乎林佳龍市長的想像，也絕不是林市長用抹黑造謠、濫用公權力可以破壞。