李文輝被禁入台 陳明通嗆：大門不走走小門、非大國風範

2018-03-20 17:04

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台北市長柯文哲抱怨，上海市台辦主任李文輝被禁止入境，恐影響雙城論壇進行。對此，陸委會主委陳明通怒嗆，柯是以雙城論壇邀李，不要做些不符申請許可目的的事，「不要開了大門不走卻走小門」，這不是大國風範！」此番發言，讓質詢的民進黨立委姚文智大讚陳是「頂天立地的漢子」。

台灣台北市、中國上海市雙方合作舉辦的「雙城論壇」，即將在台北市舉行，但柯文哲稍早受訪表示「今年的雙城論壇有點麻煩」，因李文輝被陸委會禁止入境，若要辦論壇，雙方總是要談，他還沒想到要怎麼談。

對此，立委姚文智今質詢此議題，問陳明通是否有妨礙台北市政府舉辦雙城論壇？陳明通答詢，兩岸交流本質不是來吵架，而是要理解、營造好環境，但李文輝上次於台大中國好聲音事件來台，與申請目的有距離。

姚文智追問陳明通對雙城論壇態度，陳明通答詢表示，若台北市要辦雙城論壇，中央政府很樂意協助，北市府邀請李文輝是以雙城論壇為由，就應正式提出申請，不要說用別的名義（申請）就與北市府談，會與許可目的不符。

陳明通接著厲聲砲轟，奉勸北市府與上海方面能了解台灣的法規體系，兩岸交流要公開透明，既然政府鼓勵交流政策，就應開大門走大路，「大門幫你開就應走進來，不要開了大門不走卻走小門，這不是大國風範！」

姚文智聞之大讚陳明通是「頂天立地的漢子」，並表示陳這段話是要講給柯文哲及上海台辦聽的，兩岸交流應光明磊落、開大門走大路，希望不要用些小伎倆，也不要說謊。