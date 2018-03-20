中國全面封殺我參與WHA 邀我可能性「比去年更低」

2018-03-20 16:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕第71屆世界衛生大會（WHA）將於今年5月21日起召開，知情人士今指出，中國近半年來在醫衛領域蠻橫封殺我方參與，「又大又強又全面」，我方獲得邀請函的機率「比去年更低」。

台灣曾於2008年到2016年受邀參與WHA，但去年未能受邀出席會議。知情人士說，近半年來明顯感受到中國打壓我國際參與的力道越來越大，「又大又強又全面」，但面臨這麼多挑戰，我方今年最高目標仍是爭取拿到邀請函。

該人士坦言，今年情勢相當困難，我方接到邀請函的機率「比去年更低」，因中國不但要求友我國家在WHA期間不能採取任何協助台灣的動作，甚至也不能和台灣官員見面。而從去年以來，我方申請參與世衛組織（WHO）的18場技術性會議，獲准參加的只有5場，連過去曾經參加的會議也被「沒有理由地拒絕」。

中國對WHO也全面施壓，該人士透露，WHO祕書處人員自去年開始，與我方人員雖維持聯繫管道，但當面談話只能「巧遇」，由此可知受壓力道。該人士批評，中國對我不友善、作法蠻橫，「不能這樣說一套、做一套」。

不過該人士也說，友邦及友我國家已為我當面進洽WHO幹事長特沃德羅斯（Tedros Adhanom Ghebreyesus），表達支持我方參與，但特沃德羅斯仍只以「一中原則」與聯合國2758號決議回應。該人士並透露，不論今年有無獲邀，政府都已決定由衛福部長陳時中率團前往瑞士參會，但若最後WHO還是不邀請台灣，我方「不排除任何可以使用的回應方式」。