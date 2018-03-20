中市議會加開臨時會 要求市府專案報告海水採礦案

2018-03-20 17:00

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府日前和德國霍夫曼諮詢公司簽訂海水採礦開發案合作備忘錄，卻被媒體爆料這是一人公司。市議會國民黨團議員因此連署要求召開臨時會，並請市長林佳龍對此事進行專案報告，國民黨團書記長李中今日和議長林士昌商討開會議程，初步共識將於4月16日至18日召開臨時會。

國民黨籍22位議員日前共同連署，建請議長儘速召開臨時會，請市長林佳龍對台中市因海水採礦案而聲譽受損，以及相關行政缺失，公開向市民說清楚、講明白，並負起政治責任。

依照「地方制度法」第34條規定，1/3以上議員連署即可請求召開臨時會，因此連署人數達到門檻。 李中今天進一步拜會林士昌，商討召開臨時會的議程。

由於年底將舉行市長、市議員選舉，為了讓議員能夠早日投入競選，議會原本規劃在4月25日起召開第7次定期大會，第7次定期大會結束後立即召開第8次定期大會，並提早於9月27日結束會期。

林士昌認為時間非常緊湊，幾乎沒有時間再召開一次臨時會，但李中表示，海水採礦開發案投資金額高達1100億元，受到全國矚目，市民對於重要環節仍有疑慮，為使真相儘速釐清，還是應由林佳龍親自向市民說清楚，講明白。

林士昌最後同意在4月16日至18日加開臨時會，並於清明節前召開程序委員會，討論相關議程，至於林佳龍是否親自進行專案報告，將留待程序委員會討論。