談深澳電廠興建 宜縣縣長參選人全反對

2018-03-20 16:52

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕深澳燃煤電廠環差案上週環評大會審核修正通過，引發各界熱議，宜蘭縣3名下屆縣長參選人，立委陳歐珀、羅東鎮長林姿妙及前宜蘭縣副縣長林信華，均對電廠的興建，表達反對立場，陳歐珀與林信華強調台電因積極開發再生能源，林姿妙陣營更要發動萬人連署，力阻電廠興建。

深澳燃煤電廠還差案通過後，各地反彈聲浪接踵而來，宜蘭縣代理縣長陳金德先在臉書PO文表示不接受台電的環差報告，要求台電及經濟部重新評估，前日又表示，支持深澳電廠的興建，贊同行政院長賴清德的決定，不過，下屆宜蘭縣長候選人們，卻仍然持反對立場。

陳歐珀指出，不接受電廠的興建，因為有太多疑問台電沒解釋清楚，只要會影響宜蘭縣的好山好水，身為縣內唯一的立委，立場絕對跟縣民站在一起，不但堅定非核家園的目標，更要求台電不能加劇縣內的空污問題興建燃煤電廠，所以他認為，台電跟中央應更積極發展再生能源，政府發展綠能的努力太少，應該更積極追求乾淨的能源。

林信華也認為，為了宜蘭人的健康，堅決反對深澳電廠的興建，台灣不但不要非核家園，更不希望運轉燃煤電廠，應該慎重考慮太陽能、地熱發電等再生能源，他更痛批，台電真的太神秘，應該站出來向民眾針對未來的能源發展方向，做更清楚的說明。

林姿妙則表示，為了宜蘭縣民的康，堅決反對燃煤電廠的興建，將於4月14日發動萬人聯署，表達縣民反對到底的立場，至於如果燃煤電廠無法興建，導致的電力缺口，她則認為，政府自己要想辦解決，但絕對不是用傷害縣民的辦法。