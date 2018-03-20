美亞太副助卿訪台 明將與蔡總統同台

2018-03-20 16:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普甫簽署「台灣旅行法」，該法案鼓勵美台官員交流全數解禁。美國在台協會（AIT）今天宣布，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）現正訪問台灣，並將出席明天晚上的美國商會活動，總統蔡英文亦將出席該場活動。

AIT表示，黃之瀚今天起至22日訪問台灣。訪台期間，黃將在台北美國商會謝年飯致詞，他也會和台灣當局討論許多對美台關係具重要性的議題。

AIT指出，黃之瀚接任副助卿前，曾任參議員湯姆‧柯頓（Tom Cotton）的外交政策和法律顧問。在2012年的美國總統大選中，黃之瀚為共和黨的羅姆尼與萊恩陣營擔任外交與法律政策總監，並在2007至2009年擔任美國國務院伊拉克法治顧問。

黃之瀚來訪 AIT：與台旅法無關

不過當被問及黃之瀚來訪是否與台旅法有關？AIT發言人游詩雅說，此次訪問早已敲定，與台旅法並無關聯。

外交部則表示，黃為美國川普政府上任後，首位政治任命的亞太副助卿，在外交政策的擘劃及分析上具有豐富經歷。外交部對他來訪表達誠摯歡迎，並認為此交流彰顯台美兩國友好情誼，也有助於深化雙方的夥伴關係。

近年訪台最高層級的美國官員是美國務院主管經濟及商業事務助卿費南德茲，黃之瀚雖非最高層級，但是是台旅法生效後第一位訪台的現任亞太局高級官員，據了解，黃之瀚在國務院亞太局內負責美國印太戰略，來訪政治意涵不言而喻。