從負債3千萬到千萬資產！ 盧秀燕被爆政治獻金流入自家公司

代表國民黨參選台中市長的立委盧秀燕，20日召開記者會，指台中市長林佳龍用烏賊戰術抹黑她打選戰。（記者張嘉明攝）

2018-03-20 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委盧秀燕近期通過初選民調，代表國民黨角逐台中市長，備受矚目之際，卻被週刊爆料，盧歷屆選舉政治獻金的宣傳支出，有超過半數流入自家人開設的傳播公司，引起「左手拿給右手」洗錢質疑；對於爆料，盧秀燕透過助理回應，歷屆選舉如實申報、完全坦蕩蕩，禁得起檢驗。

根據《壹週刊》報導，對於爆料內容，盧秀燕透過助理回應，相關業務交給信任公司執行，在選舉中很普遍，且在現行法律中允許；盧秀燕說，她要提醒大家，林佳龍可能輸掉這場選舉，加上千億海水採礦MOU騙局、選情告急，才會無所不用其極，甚至攻擊秀燕。

爆料者指出，盧秀燕歷屆選舉的政治獻金的宣傳支出，有一半錢都流向「羚羊」、「忽必烈」這兩間公司，且這兩間公司都是盧家人所開設的，疑似「左手拿給右手」洗錢，把別人捐款放入自家口袋。

爆料者說明，忽必烈公司登記地址剛好就是盧秀燕服務，其董事長廖瑞芳、經理人廖瑞華，就是盧的丈夫廖述嘉的姐姐，而羚羊公司的董事長盧秀玲，正是盧的妹妹。

另間臨安有限公司曾拿下盧秀燕千萬元的宣傳費用，約佔總宣傳支出的5成3，一年多後公司卻消失，變成另間「鑫德機電有限公司」，營業項目與建材、室內裝潢工程；不過，盧秀燕澄清，臨安公司純屬合作廠商，與盧秀燕無關係。

報導指出，4屆選舉以來，盧秀燕支付給羚羊、忽必烈、臨安的金額高達4600萬元。此外，爆料者也質疑，盧秀燕踏入政壇20多年，財產申報資產從原本負債3000多萬，到現在解決負債、還有高達1600萬元的資產，顯然生財有道。

卓冠廷：盧秀燕無須抹黑市長來轉移焦點

對於有媒體報導國民黨立委盧秀燕歷屆政治獻金疑流入自家人公司一事，中市府新聞局長卓冠廷強調，應自行說明，若無問題，應無須抹黑市長林佳龍來轉移焦點。林佳龍則建議應該要勇於面對把外界質疑講清楚，不要迴避了外界質疑的本質。

另有關盧秀燕反控林佳龍市長財產申報數字一事，新聞局長卓冠廷表示，市長林佳龍財產變化主要來自妻子廖婉如家族剩餘財產分配，過去已清楚說明，媒體也都有報導。

在有關市府公標案，卓冠廷表示，過去在議會也多有討論，市府各單位獨立進行招標流程，均有法定流程及規範，並有政風、會計等單位監督，無圖利特定廠商之可能；林佳龍也表示，公標案都要依法行政且禁得起檢驗，各單位本於職權進行，市長不會干涉。