國民黨初選民調在清明連假 侯友宜：照遊戲規則走

侯友宜對初選民調時間落於清明連假期間，他願意遵照著遊戲規則走。（記者翁聿煌攝）

2018-03-20 12:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨新北市長初選民調時間落於清明連假期間，媒體今天問前副市長侯友宜是否會擔心影響到結果，侯友宜說，他對民調操作方式並不是很了解，黨既然已經做了決定，就遵照著遊戲規則走；至於是否可能產生其他的結果，侯友宜說，「我們盡力就好。」

針對侯在臉書指出國民黨近幾年沒有重用年輕人，侯友宜說明，年輕人能夠在社會上扮演重要的角色，看到黨最近幾年做得不夠多，所以要由他帶頭，希望未來能有更多的年輕朋友加入競選團隊。

初選對手周錫瑋近來全力爭取各工商農團體支持，侯友宜被問到是否會跟進，他表示，初選過程經費花費很大，所以會盡量在每個活動或拜訪議員過程中，跟市民朋友做報告，他指出，為了選舉動員，也經常造成很多朋友為難，目前僅是初選階段，大家都是朋友，並不想要讓太多的朋友為難。

侯友宜說，兄弟登山，大家各自努力，把自己的事情做好，讓選民認識我們，這才是最重要的，他並不擔心周錫瑋的舉動會造成自己的選票流失。

侯友宜今天上午拜會議員陳鴻源，座談會中討論到少子化及高齡化社會的議題，侯友宜強調，好的政策一定要延續、堆疊及擴大，例如推動都更、公托中心、松年大學等等，這樣新北市才會更進步。

侯友宜表示，現在年輕人最關心事情，除了生育小孩外，還面臨高齡化社會到來，他強調，政府應該要積極推動能夠協助他們減輕經濟壓力的政策，年輕人才敢生育，這才是有為的政府。