賴揆：規劃明年度台灣省政府預算歸零

行政院長賴清德表示，台灣省政府的名稱寫在憲法，行政院無能力取消，但已朝台灣省政府明年度零預算的方向規劃，福建省政府、台灣省諮議會也會降低預算編列。（記者張嘉明攝）

2018-03-20 12:53

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長賴清德今在立法院答詢時表示，台灣省政府的名稱寫在憲法，行政院無能力取消，但已朝台灣省政府明年度零預算的方向規劃，福建省政府、台灣省諮議會也會降低預算編列。

立法院今進行對行政院長提出施政方針及施政報告繼續質詢，時代力量立委林昶佐質詢時指出，國際上有些公司因受不了中國壓力，原本把台灣列為一個國家，改為中國的一省，而我國自己的台灣省政府的英文網站內容，也把台灣稱為中國的一省。

賴清德答詢表示，有「台灣省政府」是不正常的，但是該名稱是寫在憲法中，行政院沒有能力取消，目前行政院規劃的進度是，把明年度台灣省政府的預算歸零。

林昶佐表示，政府目前還有2、3億預算花在「省政府」上，但其業務沒有一項是其他政府部門無法做的，「花得很冤枉」，希望除了台灣省政府外，也不要編福建省政府、台灣省諮議會的預算。

賴清德答詢指出，目前台灣省政府是以不編預算的方向進行，但由於行政院在金門、馬祖還有派服務中心，真正有需要的，會留下來，如果只是辦無意義的活動，預算就會取消；福建省政府、台灣省諮議會還無法達到明年度零預算，但預算會減少。

賴清德也說，他個人支持憲政改革，憲法除了保障人民權利也是規定政府體制，台灣的憲法若能做一番改革，符合台灣民意，對國家、人民的團結也有幫助。