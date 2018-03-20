AIT內湖新館 梅健華︰今夏將落成

2018-03-20 12:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長梅健華今天主動宣布，AIT內湖新館將於今年夏天落成。由於美國總統川普近日簽署「台灣旅行法」，外界關注是否會有美國現任官員來台？AIT發言人游詩雅對此僅表示，落成典禮相關程序都還在準備階段。

AIT台北辦事處現址位於台北市信義路，內湖新館自2009年6月動工，終於將於今年落成。AIT今天主動在官方臉書與youtube同步發布影片，宣布內湖新館將於今年夏天落成。

梅健華在影片中走出現址，搭乘台北捷運到內湖站，從金湖路出口步行到新館，熱情地向台灣民眾介紹新館所在地，影片中也寫道新館將於今年夏天落成；梅健華歡迎民眾持續鎖定AIT臉書，「看看我們什麼時候準備好跨越終點線喔！」

而由於「台灣旅行法」甫簽署生效，鼓勵美台高層官員交流，外界關注是否會有美國現任官員來台？游詩雅今天對此僅表示，落成典禮相關程序都還在準備階段。

AIT新館佔地約6.5公頃，安全標準比照美國駐其他邦交國的使領館，主建築採堡壘式設計，外有圍牆，內部設置斜坡車道、多個安全崗哨，啟用後將嚴密管制通訊與人車進出，維安、安全規格更勝信義路現址。前AIT辦事處處長楊甦棣去年2月曾說，美國將派遣陸戰隊員駐守AIT新館。