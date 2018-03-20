軍改與公教脫鉤 宋楚瑜透露是他與陳建仁談出來的

親民黨主席宋楚瑜（右）。（資料照）

2018-03-20 12:20

〔記者鄭鴻達／台北報導〕軍人年金改革為立法院本會期法案重中之重，對於副總統陳建仁將軍人年改與公教脫鉤，親民黨主席宋楚瑜透露，他在曾向總統蔡英文及陳建仁溝通軍人年改，而陳副總統有聽進去而做了些調整，因此才將軍人與公教脫鉤。

宋楚瑜今罕見地率領親民黨各級幹部，正式地在立法院召開記者會，暢談親民黨對於軍人年改的建議與看法，並倡議用婦聯會清算出的380億餘元資產，成立「軍警消生活安定基金」，照顧退休軍警消及其子弟。

會後，媒體問宋楚瑜是否會就此與各政黨溝通。宋表示，他先前就與總統蔡英文、副總統陳建仁報告過相關想法，蔡、陳也接受一些看法，後來因婦聯會的事情出來，有了財源，他才提出這些具體建議，因此會繼續去溝通。

宋楚瑜進一步透露，在他母親去世後，蔡英文總統有去慰問他，當時他再度向蔡提及軍改議題，蔡也要他多去和陳建仁溝通，「我必須說陳副總統他聽得進去」，有做了某些調整，因此才把軍人與公教年金改革脫鉤。

宋楚瑜強調，他曾向陳建仁提及24小時待命、分齡分階退休及當年薪水很低等軍人三大特性，因此現役應設天花板，否則一級上將退休領的比總統還高，也不合理，「大砍不對，不砍也不見得不對」，民主政治就是要務實溝通。