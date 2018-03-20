總統接見國外扶助兒少 盼把台灣當另一個家

2018-03-20 12:19

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見家扶基金會「用台灣的愛，許國際貧童一個未來活動」的國外扶助兒少，除肯定該基金會推動國外扶助的努力，並期盼民間與政府共同努力，運用台灣的正面能量，締造更豐盛的成果。

總統致詞時表示，家扶基金會開辦國外兒童認養服務，已經超過30年，不但幫助了許多海外兒童、青少年，也加深台灣與其他國家的連結。她說，現場各位年輕朋友，雖然來自不同國家，但透過認養關係，各位都是台灣人民的孩子，歡迎大家把台灣當成世界上的另一個家，進一步了解台灣這塊土地。

總統提到，看了各位年輕朋友的簡介，感到非常佩服。各位從9歲到23歲，不分年紀，都積極面對生命和環境的挑戰。各位小小年紀就幫忙照顧家人，此外，還有幾位朋友努力克服身體障礙，勇敢實現夢想，在體育、音樂、藝術、或是學業等各方面，也都有非常傑出的表現。

總統指出，由於家扶基金會的陪伴，各位在成長過程中，有更大的力量來度過難關。希望大家藉由這次來訪，體驗台灣的生活和文化，開拓不同的視野。她表示，此行是家扶第一次邀請國外受扶助兒少來台參訪，格外有意義。對於家扶基金會推動國外扶助的努力，總統也特別予以肯定。

最後，總統表示，家扶的目標是「用愛串起世界兒童的微笑」，在座各位都是台灣和世界最美好的連結。她期待，源自台灣的正面能量能夠透過更多像各位一樣的年輕朋友，締造更豐盛的成果。