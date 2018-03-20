中國批「搞台獨」 外交部：別國不該說三道四

2018-03-20 12:02

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國家主席習近平今天在全國人大第一次會議閉幕會上痛斥台獨，批評「分裂祖國行徑注定受到歷史懲罰」；台灣外交部今天表示，政府推動任何外交工作都是主權國家的正常行為，其他國家不該說三道四。

習近平上午在第十三屆全國人大第一次會議的閉幕會上，發表長篇演說；對於涉台問題，習近平說，一切分裂祖國的行徑和技倆都注定失敗，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰，此外，他也表示會與台灣同胞分享中國大陸發展的機遇。

美國總統川普近日簽署「台灣旅行法」，鼓勵美台高層官員交流，中國對此堅決反對，中國駐美使館、外交部和國防部都接連發表抗議聲明。

台灣外交部發言人李憲章今天出席例會時接受媒體提問，媒體指出，台灣和任何一個國家深化關係，中國就會認為台灣在「搞台獨」，台灣外交部如何看待這樣的批評？

李憲章回應說，政府多年來推動各項外交工作，推動踏實外交，都是希望台灣政府與民眾，和國際社會有更深的連結，廣結善緣。而任何外交工作都是一個主權國家正常的、也應當行使的行為，「其他國家不應該說三道四」。李憲章也說，推動外交也是台灣民眾高度期待的事情，將和各部會一起努力，盼民眾支持政府的外交作為。

至於「習近平先生」的談話，李憲章強調，不管任何國家對我們有什麼看法，政府的努力不會停止，將持續進行下去，而台灣作為區域和平的重要角色，盼在區域和平穩定、繁榮發展中，扮演更積極角色，也希望理念相近國家支持台灣。