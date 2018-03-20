台中提案降北市舉債上限， 柯P：「那我就翻臉」（記者方賓照攝）

2018-03-20 12:34

〔記者黃建豪／台北報導〕台中市長林佳龍昨提案，降低台北市政府舉債上限約685億元，並將資源分派給其他5都。台北市長柯文哲今回應此事，指前瞻計畫已對台北市不公平，在這種情況下談中央與地方政府的財政收支劃分法，「那我就翻臉了。」

台中市政府認為，同為直轄市，但台中的舉債上限只有1489億元，相較台北市的4263億元，明顯偏低且並公平，希望呼籲中央修正舉債上限額度分配，延宕多年的財政收支劃分法修正也因此受到矚目。

對於台中提出要求。柯文哲指出，行政院前院長林全在上任行政院長前幾天，曾找他談過中央與地方的財政劃支，當時他說「沒問題都可以」，但後來前瞻計畫下去後，現在要談「我已經翻臉」，因為他覺得前瞻計畫分錢分的很不公平。

蔡政府提出的前瞻基礎建設計畫，對於雙北縣市的分配款項比例相當低，台北市政府提案大多未被採納或列入。為此，柯言下之意在於，在談論地方政府之間的財政劃支不公平當下，卻有一個前瞻計畫，反過來對台北市有不公平的分錢方法，讓他無法接受。

柯文哲強調，這要從長計議，他知道這（財政收支劃分法）在立法院已經躺了21年，雖然躺了21年不敢動，這個該處理還是要處理，他是比較開放態度，該怎麼做大家來討論，但制度要可長可久。