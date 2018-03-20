柯P：上海台辦主任被禁入台 非因申請雙城論壇

2018-03-20 11:23

〔記者黃建豪／台北報導〕今年夏季在台北舉行的台北、上海雙城論壇恐卡關，台北市長柯文哲日前透露，是陸委會禁止上海台辦主任李文輝來台，陸委會則反指未接獲申請。面對雙方各說各話，柯文哲上午則強調，李文輝是被禁止入境來台，但李並不是用雙城論壇，來當申請入台的理由。

面對雙城論壇爭議。台北市前市長郝龍斌藉著與柯文哲同台露面機會，公開向民進黨政府喊話，「最近看到雙城論壇不讓對方代表來這裡洽商，是非常不妥當的事情，絕對支持柯文哲把雙城論壇辦下去，希望民進黨在這件事情上大開大闔，創造兩岸雙贏。」

柯文哲則聲明，無關統獨意識，他的態度是，在減少衝突、降低緊張的原則下，雙方總是維持善意的交流，比大家越來越僵硬要好，所以在雙城論壇的態度是，以前都有辦，就照這樣維持善意。

柯文哲也說，李文輝被禁止入境通常是這樣，李來台灣不會只是討論雙城，通常是其他事件來台灣，再順便再找個地方交換一下（雙城）意見，所以他從來沒有說，李是用來台灣討論雙城論壇當理由去申請入台。

媒體發問，那雙城目前卡關原因，是因為上海方沒提出申請。柯文哲回應，不是啦，雙城是「雙」不是單城論壇，要辦也要大家都方便，講明白就是，這也不是上海就可以決定的，他們還要去問北京。

媒體追問，那在台灣卡關原因是因為民進黨，與中央態度有關？柯文哲則大呼：「吼！妳怎麼這樣，妳是哪一台的？」不願正面回應，僅稱，「不急啦，時間可以解決一切。」