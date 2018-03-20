同台再辯敬老金 柯文哲當場嗆郝龍斌…

台北市交通局20日舉行「台北YouBike 敬老啟程、幸福轉乘」記者會，邀請市長柯文哲與前市長郝龍斌與會。（記者方賓照攝）

2018-03-20 11:12

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市今天上午舉辦YouBike即將突破1億人次大關記者會，由於YouBike是郝市府時期推動的政策，台北市長柯文哲今天大方邀請前市長郝龍斌到場，但郝藉機酸了柯文哲取消YouBike前30分鐘免費後，又找方法恢復一事，還呼籲柯文哲恢復重陽敬老金，事後兩人同台上訪，當場比肩辯論，最後以柯文哲說「不要在這裡辯論這個啦」尷尬收尾。

郝龍斌表示，他知道柯文哲上任後，曾經有一段時間取消YouBike的前30分鐘免費政策，最近也看到柯文哲又要用其他方式，把YouBike30分鐘免費重新恢復，這是本來鼓勵公共運具就一定要堅持下去的，這件事情願意給柯文哲按一個讚。

不僅當面酸了柯一把，郝龍斌還接著說，他誠摯建議柯文哲恢復重陽敬老金，因為重陽敬老金不只是對長者的敬意、謝意，更重要是透過敬老金，要求里長、里幹事發放到戶，傾聽基層聲音的機會，這是北市府接地氣的做法之一，8億元的預算台北市政府絕對出得起，也不會造成財政的負擔。

柯文哲事後受訪則回應，他後來思考過，YouBike若作為公共運輸（給予優惠）是合理的，特別是現在要推定期票吃到飽，YouBike在作為公共運輸的邏輯的時候，費用要下降，但如果YouBike是騎好玩的，或平常要騎去和平公園玩，那就沒有免費，這沒什麼。

另就重陽敬老金，柯文哲說，內部已經討論很多遍，他也知道這對選票有傷，但是有時候政治還是要一點理想性，所以這是這樣，學術的辯論已經辯論過很多遍，理論上就是不應該這樣做，只是在政治上、討好選票很吃虧。郝龍斌一旁表示，「大家對於市政的重點可能有不同．．．但還是希望柯文哲重新考量。」柯才接著說，不要在這裡辯論這個啦。

媒體也追問，今天找郝龍斌同台，是不是尋求藍營選票？柯文哲則否認說，這不是啦，政治上是這樣，該給人家就要給，YouBike是郝市府時代的重要成就。

而就柯文哲日前拜會立法院前院長王金平，遭郝龍斌酸「騎牆派」一事。柯文哲也說，他到覺得這是現在台北市政府比較成功的地方，現在市府受首長裡面藍綠都有，但市府因為也沒有政黨，就能用（人）就用，比較沒有很僵硬的意識形態。