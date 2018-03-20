馬英九：監察權不能交給立法院

2018-03-20 10:44

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天上午出席前監委、救國團主任葛永光新書「捍衛正義的力量－當代包青天」發表會致詞時表示，現在有愈來愈多的國家，把調查權獨立出來交給監察史，這證明當初國父孫中山提出監察權的構想，並沒有落伍，因為監察權必須獨立，「這也就是我們一直不願把監察權交給立法院的原因。」

前監察院長錢復也表示，全世界有一百一十多國家設有監察史的制度，「都是從我們這裡學過去的，國際監察史組織都把我們當典範」，因此他奉勸國人不要妄自菲薄，應該好好發恢監察院的力量，不要輕言廢除監察院。

國民黨主席吳敦義也說，監察權不能廢除，並強調自己過去擔任南投縣長、高雄市長以及行政院長時期，都是被監察院監察的對象，但從來沒有被糾正或彈劾的記錄，因此後來擔任副總統時，馬英九要他擔任監委審薦小組召集人。

馬英九說，他非常重視監察權，因此當年就任總統就向立法院提出監委名單，監察權如果能善用、不濫用，對國家會有很大的幫助，澄清吏治，保障人權，但如果濫用就會破壞吏治，打擊人權。

不過，馬英九在步入會場前，面對媒體詢問監委陳師孟調查當年馬政府時期法務部議處起訴馬英九特別費案的檢察官侯寬仁，馬英九沒有任何回應，只說「謝謝」二字。

（更新時間：10:55分）