國民黨杯葛總質詢 要求深澳電廠重啟環評

行政院長賴清德20日出席施政總質詢，藍營立委在答詢台放上標語抗議深澳電廠案。（記者張嘉明攝）

2018-03-20 09:33

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今進行施政報告總質詢，國民黨因為深澳電廠環差案不滿，對行政院長賴清德報告施政方針及質詢進行杯葛，對報告事項提出異議，重複要求表決，用程序杯葛議事，賴揆無法上台備詢。

為了避免國民黨立委占領主席台杯葛議事，民進黨立委一大早就進駐立院議場，不過，在早上9點開會後，國民黨隨即在報告事項階段提出異議，並在每條報告事項提案要求重付表決，杯葛議事。

國民黨團書記長李彥秀受訪表示，針對深澳火力發電廠的環差爭議，國民黨昨在經濟、衛環要求重新啟動環評，應該在模擬空污地區的縣市召開公聽會，等提案都沒有獲得執政黨的正面回應，可見執政黨在興建深澳火力發電廠上的粗暴跟蠻橫。

李彥秀說，國民黨今天透過程序的杯葛，要求民進黨應該在興建深澳火力發電廠上退讓，重新啟動環評，並且在北北基桃宜等空污模擬縣市，召開公聽會。

近10時左右，民進黨團出招，提案將剩餘報告事項及質詢事項包裹表決，均退回程序委員會重新提出，經表決通過後，立法院長蘇嘉全宣布進入進行對行政院長質詢，休息10分鐘，國民黨團在議場持續表達抗議。（10:13）

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