率團參訪紐約311 陳菊分享高雄1999客服經驗

高雄市長陳菊率團參訪紐約311。（圖由高市府提供）

2018-03-20 09:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊於美東時間19日上午率高市府訪問團，偕同立委劉世芳、賴瑞隆，一同參訪「紐約311市民服務專線」﹔該專線是高雄1999在2008年成立時參考指標，陳菊盼相關局處能多方面學習311的優點，讓高雄的城市客服專線更優質。

高市府說明，成立於2003年3月1日的「紐約311市民服務專線（簡稱NYC311）」，是世界首屆一指的城市客服專線，起因為城市曾歷經重大災害，因此亟思設置一個通暢的通訊系統，平日除可快速處理一般非緊急性民眾諮詢、或將投訴單一窗口化，重大事故發生時更可疏導緊急事故專線電話的負載量，以支援急難救護及救災工作。

高雄訪問團由紐約市政府311話務中心執行總監Joe Morrisroe接待，分享成立以來經歷的各階段重要事件，尤其是去（2017）年甫創話務量新高，全年高達4千萬通，共服務850萬位紐約市民，成立以來總量亦達到3.11億通。

此外，311也廣泛利用社群媒體與各種電子管道，方便市民隨時得以聯繫。

陳菊也分享2008年時成立「1999市民服務專線」歷程，她表示高雄1999當初即是參考紐約311市民服務專線所設立，成立10年來，話務總量近千萬通，目前維持每年平均約80萬至90萬的話務量，且在2013年時為跟上科技時代的脈動，提供「高雄一指通APP」，隨時提供便捷的市政服務。

陳菊強調，1999市民服務專線改造了市府行政流程與效能，與紐約311較為不同的是，市府基於「弱勢優先」的施政價值，大量進用經專業訓練的身心障礙者擔任客服專員；提供服務的同仁也以事實證明，親切且具同理心的服務，深受市民的肯定。