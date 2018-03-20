辜家未歸還婦聯會帳冊 楊偉中：還丟發霉愛馬仕包給黨產會

2018-03-20 00:05

〔記者陳鈺馥／綜合報導〕婦聯會前主委辜嚴倬雲么女辜懷如日前宣稱，自婦聯會搬走的資料裡面完全沒有帳冊，行政院黨產會委員楊偉中今晚在政論節目表示，「這完全不是事實」，並揭露辜家日前運回給黨產會的紙箱，裡面還有發霉的愛馬仕包。

楊偉中質疑，若沒有帳冊，難道那170箱婦聯會資料，裡面全都是愛馬仕包！辜家的確丟了一些愛馬仕包包，還包括發霉的給黨產會，但根據婦聯會目錄清單，紙箱有分顏色裝箱，黃色的總務組財務資料就有60箱。

楊偉中指出，被辜家搬走的婦聯會資料有帳冊、會計查核報告，另外還有與軍友社來往的勞軍捐資料，也有兩三箱蓋軍眷住宅的資料，甚至還有一箱一箱的傳票，這些都是帳款進出的收支憑證，結果都被銷毀。

楊偉中提及，婦聯會主委雷倩有指出，辜家律師叫婦聯會員工面對黨產會約談時不要吐實，「講白就是要人說謊」，後來雷倩有提出質疑，她認為辜家律師為何要這麼做，這麼做到底是在保護辜家，還是在保護婦聯會？

楊偉中說，婦聯會員工有發現如果當初按照辜家律師所教唆他們的方法，就會觸犯現行法律，「也就是說這些律師其實不是在捍衛婦聯會的歷史紀錄，因為如果是就把資料完全攤開。」

楊偉中指出，「他們是在捍衛，也是雷倩心中所懷疑的，教唆你不要吐實，教唆你要說謊，教唆你不要配合黨產會合法調查，其實就是在捍衛他們心中的秘密！」