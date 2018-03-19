雙重國籍台男涉嫌加國殺人被捕 韓警未決定遣送何處

2018-03-19 19:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕翁姓台籍男子多年前在加拿大涉嫌謀殺，遭國際刑警組織（Interpol）通緝，近日入境韓國旅遊時遭逮捕。由於翁男擁有台灣與加拿大雙重國籍，外交部今晚表示，韓方對我表示正在蒐集及確認資訊，研議後才會決定遣送何處。

41歲翁男上週五（16）入境韓國遭逮捕。翁男2006年時在加拿大涉嫌開槍殺害一名中國留學生，並造成另一名中國學生受傷，案情疑與幫派買賣糾紛有關；加拿大皇家騎警當時向翁男發布通緝令，加拿大警方後並向國際刑警組織提出通緝要求，並獲登錄在案。

翁男返台後，我政府曾向加拿大警方請求涉案證據，但台加之間沒有司法合作協定，未能取得證據，檢警無法採取法律行動。翁男改名後，本月16日與太太參加旅行團赴韓旅遊，由於為韓國拒絕入境的對象，入境後就被韓國警方逮捕，目前被韓國移民單位留置。

外交部今晚表示，我駐韓代表處今天上午已經前往韓國移民單位仁川機場留置中心探視翁男，確認其生活起居無遭到不當對待，並應其要求協助向韓國移民單位說明，翁姓國人是持我國護照入境韓國，盼返台接受司法調查。

外交部也說明，經我駐韓國代表處數度向韓國移民單位確認韓方目前處理情形，韓方表示，正在蒐集及確認翁男相關資訊，將於研議後作出遣送決定。

外交部表示，我駐韓代表處將持續與韓國移民等相關單位保持密切聯繫，確認案件進展，並維護國人基本權益。