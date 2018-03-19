李明哲被捕1年 民團致函總統籲積極救援

李明哲救援大隊19日舉行「李明哲被抓一週年行動記者會」及遊行。（記者黃耀徵攝）

2018-03-19 17:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣人權工作者李明哲被中國逮捕迄今滿一週年，李明哲救援大隊今天在總統府前舉行記者會，致函給總統蔡英文，要求總統並呼籲社會持續關注李明哲案；救援大隊表示，政府應與國際社會合作對中國施壓，並建立有效的救濟途徑。

李明哲去年3月19日從澳門入境中國後，被中國政府逮捕、「被認罪」後並判刑5年。李明哲救援大隊今天在總統府前拉開象徵中國威權的大型紅布條，並有一位黑布矇眼、雙手銬住的人被困在期間，象徵李明哲被中國限制自由、無法與外界接觸的狀態，也象徵台灣整體的民主與人權受到中國侵害。

李明哲救援大隊說，中國不僅逮捕自己國家的維權人士及維權律師，連國外的人權工作者都逮補關押，對於人權捍衛者的打壓，絲毫沒有減弱，對台灣的民主及公民社會也造成自我審查及寒蟬效應。救援大隊也表示，李明哲至今無法與家人和外界聯繫，連家屬要寄冬天的衣物也被拒收。

台權會秘書長邱伊翎說，救援大隊致函給蔡總統，因為李明哲行使言論自由不應視為犯罪，且中國的偵審過程也不符標準，應持續施壓中國立即無條件釋放李明哲。救援大隊認為，保護人民權利是國家的基本義務，但今日陸委會新任主委陳明通上任對李明哲案竟也隻字未提，「令人遺憾」；救援大隊強調，國人遭外國任意逮捕拘禁，更涉及國安，政府應以更主動積極的態度面對此案。

文山社大校長鄭秀娟、經濟民主連合召集人賴中強、台灣教授協會會長林秀幸、司改會董事陳瑤華、泳社副執行長洪崇晏、國際特赦組織台灣分會理事長林淑雅、人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧等團體代表出席聲援，多人手上並貼上「言論自由、李明哲無罪」的紋身貼紙，支持李明哲。

救援大隊今天並攜帶大紅布條在台北市遊行，自台北車站、中山捷運站遊行到蔡瑞月舞蹈社，沿途短講並發送明信片，邀請民眾關注李明哲案。並預計今晚在蔡瑞月舞蹈社舉辦行動舞蹈劇，舞出中國恐嚇人民的意象，並現場邀請民眾加入綁黃絲帶及寫信行動，反抗中國紅色威權。

李明哲救援大隊19日舉行「李明哲被抓一週年行動記者會」及遊行。（記者黃耀徵攝）