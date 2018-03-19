魏明谷拜託助選拚連任？ 濟公請他擇日再來

2018-03-19 16:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕主祀濟公禪師的彰化市濟龍寺，昨晚替濟公師父慶生，設宴款待信徒吃平安，吸引地方首長和民代參加，彰化縣長魏明谷也到場為濟公祝壽，兩人面對面接觸，魏明谷拜託濟公禪師相助他競選連任，濟公師父回他擇日再談，兩人互動的畫面被到場民眾拍下，有民眾打趣說，原來縣長也拜濟公！選舉近了，連有執政優勢的縣長也開始求助神明幫忙。

對此，縣府新聞處澄清指出，事情發生的很巧合，跟選舉和信仰都無關，縣長魏明谷與濟公師父剛好同一天生日，縣長以地方父母官的身分應邀出席，禮貌性參加民間宗教信仰活動。

到場吃平安餐的林姓民眾向媒體表示，昨天是濟公師父的誕辰，很多信徒湧入濟龍寺替濟公祝壽，現身會場的官員和地方首長很多，除了縣長魏明谷之外，還有副縣長林明裕、彰化市長邱建富、花壇鄉長李成濟、縣議員賴岸璋，以及爭取民進黨提名參選縣議員的李寶銀、劉玲惠等人，現場很熱鬧。

林姓民眾說，在活動會場上，擔任濟龍寺榮譽主委的市長邱建富，得知昨天是縣長魏明谷的國曆生日，魏明谷會到場參加祝壽活動，邱建富特別準備生日蛋糕，同時替魏明谷和濟公慶生。

林姓民眾表示，眾人現場同樂高唱生日快樂歌曲和切蛋糕，濟公師父走到魏明谷和邱建富面前，邱建富開口拜託濟公師父幫忙魏明谷，魏明谷自己開口求師父指點方向，求師父幫忙連任，濟公師父沒答應要不要幫忙，反而對魏明谷回說請他農曆2月15日晚上再來談。

縣長和濟公互動的影像掀起議題，濟龍寺表示，人民有信仰的自由，只是為神明祝壽的慶生活動，希望外界不要過度聯想。

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