新北市長選戰鎖定賴清德 周錫瑋每日一問

2018-03-19 15:51

〔記者陳心瑜／新北報導〕爭取代表國民黨參選新北市長的前台北縣長周錫瑋，今天起鎖定行政院長賴清德進行「每日一問」，視賴為新北市長選戰唯一對手。周錫瑋今天進行第一問，表示目前運輸的趨勢是電動車輛，希望前瞻8千8百億的預算中，能撥出1千億為電動車的研發生產和外銷，將是我國未來經濟發展很重要的創舉。

周錫瑋表示，8千8百億的前瞻預算不少用在軌道建設，軌道建設不是不好，但現在世界的運輸的趨勢是電動車輛，台灣現在汽車產業產值6千億，若全數出口外銷，將創造1兆8千億產值，幾乎等同上中央政府一年的總預算。當每一個國家、每個車廠都致力電動車，為何台灣政府、民進黨政權沒在做這樣的事情？

周錫瑋建議，賴揆應該帶頭將8千8百億部分軌道運算，撥出1千億，用於對台灣經濟最有發展的電動車輛的研發。

至於藍營目前仍在新北市長初選階段，對手應是侯，為何選擇題問賴揆？周錫瑋則表示「從頭到尾都覺得對手是賴清德」，年底的勝選才是重點，初選就是為了年底的勝選，而他從頭到尾就覺得民進黨會是賴揆出線。

至於賴清德日前到新北市府和新北市長朱立倫談前瞻，賴表示，若侯友宜對前瞻軌道提出意見，將不會打臉，因為侯友宜是扁所提拔，這番話引起外界聯想，周錫瑋則是大讚賴揆「口才好、高招」，但隨即話鋒一轉，說賴揆應該把這樣的智慧運用在施政上，像他把燃煤發電說成是乾淨的，就不太好。