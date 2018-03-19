張善政：曾傳訊給「館長」盼上直播 迄未獲回應

2018-03-19 15:17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮善款花在產業利息補貼，引發網路上批評聲浪，花蓮縣長傅崐萁早上鬆口「善款可以退」，下午「網紅」486先生已取回200萬元善款，而花蓮縣善款監督委員會召集人張善政為了「消毒」，今天早上還自爆「有臉書訊息給『館長』」，還不排除願意直接上館長的直播，和網友直接對談，不過張善政說「至今對方還沒給他回應」。

張善政說，善款監督委員會想要跟民間「充分溝通」，不是隨便說說的。他說，大家都知道網紅「館長」，館長在網路上發表意見的第一時間，「就在他臉書簡訊留言、貼善款委員會會議記錄給他」；張善政說，可能因為自己是陌生留言，也沒有跟館長打過交道，他可能沒有看到。

張善政說，為此他鍥而不捨，請朋友找到館長秘書的Line，上禮拜六晚上朋友發line給館長的秘書，希望能和館長當面溝通，他也不排除可以上直播，希望讓網友同時聽到另一方面說法，到目前為止「館長還沒給我回應」。

張善政也對現下網路文化有所「批評」。他說，他有一個「張善政之友」粉絲頁，幫忙的年輕人告訴他，粉絲頁該則貼文有800則留言，只有不到200次點閱看善款委員會會議紀錄，大部份都沒去看紀錄，大部分都是「看樓上怎麼講」就繼續往下講，這樣的網路文化要想辦法改進。

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