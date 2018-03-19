傅崐萁：捐款可退 補貼產業8億會請中央協助

2018-03-19 14:45

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府收到的國內外捐款約20億元，但其中高達4成、有8億元拿來補助包括石材、觀光產業紓困貸款的利息，引發網路熱議、包括486先生、館長等「網紅」都發文批評！花蓮縣長傅崐萁上午則開記者會，他說，善款「當然可以退」，但他也強調「不會拿善款來補貼產業」，將建請中央補助，中央如窒礙難行，「花蓮縣府概括承受」。

花蓮縣善款監督委員會召集人張善政、花蓮縣長傅崐萁今天早上聯合開記者會，由於民間對善款「用途」有8億元用於產業貸款利息補貼有爭議及批評，花蓮縣長傅崐萁首次鬆口「善款可退錢」。

他說，花蓮縣政府尊重捐款人對於震災的不同想法，捐款有指定用途者，縣府尊重捐款人使用款項的意願，如果沒有指定，也會請善款委員會不要用善款來做救助企業。他也說，如果捐款人有意見「善款當然可以退」，縣府也再次表達感謝「畢竟您也陪伴花蓮災民走過一段非常艱困的時光」，希望傷口快點癒合、而花蓮依然安好美麗。

針對退款可能讓捐款變少，傅崐萁說，將會建請中央政府，由中央來補助產業救助的8億元，如中央窒礙難行，無法投入8億元做花蓮產業產業振興，則由花蓮縣府「概括承受」。

傅崐萁強調，重建過程中「第一個考慮」的對象一直是受災戶，花蓮縣整個救災及補助標準，都參考高雄氣爆、台南地震、八八風災的標準，而以上案例都有使用善款救助產業災民的例子。但傅崐萁話鋒一轉，又說，地方所有的經濟、產業、治安，如果沒有短時間救助起來，如果花蓮的產業一一倒閉，我們可以說，會有「超過10萬個家庭」受到影響，失去工作機會，後果不堪設想。

傅崐萁也強調，使用善款補助產業災民，以台南來說，影響營業補助每戶是10萬元，高雄氣爆則每案每個月補助20萬元，一年240萬元；至於花蓮則只有1％的利息補貼，每戶最高上限20萬元，「就這麼簡單」。