陳志祥受訪惹議 司法院：會採必要職務處分

對於法官陳鴻斌性騷助理輕判案，事後頻頻受訪說明判決立場的受命法官陳志祥，更引發爭議。司法院秘書長呂太郎表示，會對其採取必要的職務處分。（資料照）

2018-03-19 13:41

〔記者曾韋禎／台北報導〕涉及性騷擾女助理的台北高等行政法院前法官陳鴻斌，獲司法院職務法庭從免職改判罰薪1年，引發社會譁然。事後頻頻受訪說明判決立場的受命法官陳志祥，更引發爭議。司法院秘書長呂太郎表示，會對其採取必要的職務處分。

立法院司法及法制委員會今邀司法院及法務部就如何建立司法體系的性別友善環境進行專案報告。

國民黨立委吳志揚直指，陳志祥頻頻接受專訪、CALLOUT的發言，更是引發公憤，司法院應將其交付評鑑。

呂太郎表示，司法院會主動檢視其發言內容，若是情節嚴重也無須移送評鑑委員會，而是直接移送監察院。他表示，司法院已經很明確表示，不贊同這個再審判決，也會對陳志祥受訪的內容進行了解，採取必要的職務處分；對於被害人，已請北高行院長安撫，不要造成更多傷害。

民進黨立委段宜康認為，司法院事後輕描淡寫的態度，已傷害多年來的努力。他表示，若依陳志祥的說法，這只是追求的過程，沒有強迫，那以往許多涉性騷擾的撤職判決都要重新檢視了；這是徇私的判決，4位法官需要強制接受性平教育。

呂太郎答覆，司法院向來避免對個案表達意見，現在公開對此案表達如此明確的態度，就不是輕描淡寫。他表示，法官每年都要接受教育，若強制這4位法官再接受性平教育，形同是懲罰，還要再研究。