嘉市追加9.3億預算 臨時會今聯審20分結束

嘉義市臨時會今上午開各審查委員會聯席審查會議，審查嘉義市府追加預算，約20分鐘就審查結束。（記者王善嬿攝）

2018-03-19 12:25

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府提出追加今年度總預算歲出9.3億元一案，市議會臨時會今上午各審查委員會開聯席會議審查，市議員廖天隆、蔡榮豐發言提議，除純市款等預算再另提出討論，其他照上週五一讀會後的會議決定審議，議員蔡文旭、陳幸枝等人請局處長再次說明預算計畫後，在場議員無其他意見通過。

財政小組召集人吳上明宣布決議，照上週五會議討論原則，除八掌溪人行景觀橋6千萬元工程用地費，餘全刪、部分刪預算不通過，其餘通過，全案明天進行二、三讀。

嘉義市臨時會各審查委員會聯席會議，因上週五先開會討論、凝聚共識，今審查追加預算案約花20分鐘結束，效率十足，有20名議員到場。

民進黨議員王美惠會後表示，很希望能替同黨執政的市府多爭取預算，但多數議員決議，「說了也沒用」；上週五未出席會議的無黨籍議員莊豐安表示已有結論，出席只是幫忙背書。

嘉義市此次追加包括「被刪減預算」、「中央計畫型補助」、「純市款」等預算項目，其中被刪減預算部分1億2728萬5千元，其中除工務處八掌溪人行景觀工程因獲中央補助，聯審會同意原被全刪的工程用地費6千萬元通過，餘全刪、部分刪預算不予通過，其餘刪減餘1千元保留科目預算、「中央計畫型補助」、「純市款」等預算皆通過。