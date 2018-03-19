簽台旅法後促成台美高層互訪？ 外交部：非常期待

2018-03-19 12:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普簽署「台灣旅行法（HR535）」使其生效，該法案鼓勵台美高層互訪。未來美國官員可能訪台？外交部政次吳志中今天對此表示，非常期待高層互訪成真，也會積極準備與美方聯繫；外交部北美司副司長徐佑典則說，個人期待「層級越高越好」，目前沒有特定通知，仍視美方行程安排。

川普上週主動簽署「台灣旅行法」，為台美各層級官員的交流與訪問打開大門，由於近期「台美國防工業會議」將於5月登場，另美國在台協會（AIT）新館也將於6月落成，近期內將有數個能促成美國高層官員來訪的場合。

立法院外交國防委員會今天就「東亞與兩韓之戰略情勢及我國相關因應策略」邀集國安局、外交部與國防部官員報告並備詢。民進黨立委邱志偉說，「台灣旅行法」雖然是由美國國會發動，但總統主動簽署，而非讓它自動生效，傳達出行政部門的認同意向，對台美關係提升有很大幫助。

民進黨立委羅致政問及，川普簽署台旅法前，有無告知我方？吳志中說，「並沒有告訴我們」。徐佑典補充說明，外交部事前的研判中，曾納入簽署可能性，而由於川普先前簽署「國防授權法案」時曾同時發表補充聲明，徐佑典也說，外交部依據該經驗，也將「可能提出保留意見而後簽署」納入備案。

邱志偉與民進黨立委王定宇也都關切，在即將到來的「台美國防工業會議」與AIT新館落成典禮等場合，將會有什麼層級的美國官員出席？吳志中說，外交部當然期待台美高層互訪成真，也會積極準備、聯絡美方，希望這樣的互訪能在近期或未來發生。

惟具體而言會有何人訪台，徐佑典則保守回應說，目前沒有接獲特定官員訪台的通知，而我方一直希望在適當場合促成台美資深官員更密切的交流，個人而言，他認為「層級當然是越高越好」，但還是要看美方的行程安排，且HR535並沒有法律拘束力。