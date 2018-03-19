台男涉嫌加國殺人案遭韓警逮捕 可能遣返加拿大

2018-03-19 11:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕翁姓台人多年前在加拿大涉嫌謀殺，遭國際刑警組織（Interpol）通緝，入境韓國旅遊時遭逮捕。韓國今決定遣返翁男，外交部政次吳志中今天表示，我方爭取將這名擁有雙重國籍的國人引渡回台，但若韓方交由加拿大引渡，「是合理判斷」；涉外官員則說明，韓加簽有司法互助協定，遣返回加的機率的確較高。

41歲翁姓台人上週五（16）入境韓國遭逮捕。該名國人於2006年時在加拿大涉嫌開槍殺害一名中國留學生，並造成另一名中國學生受傷，案情疑與幫派買賣糾紛有關；加拿大皇家騎警當時向翁男發布通緝令，加拿大警方後並向Interpol提出通緝要求，並獲登錄在案。

翁男返台後，我政府向加拿大警方請求涉案證據，但我與加拿大未有司法合作協定，未能取得證據，檢警無法對翁男採取法律行動。翁男改名後，於本月16日與太太一同參加旅行團赴韓旅遊，由於翁男為韓國拒絕入境的對象，入境後遭韓國警方逮捕，目前被留置在韓國移民單位。

外交部昨表示，翁男擁有中華民國籍與加拿大國籍，吳志中今天上午赴立法院外交及國防委員會專案報告，會前受訪表示，外交部已就此案與加拿大聯繫，爭取將這名雙重國籍翁男引渡回台灣。

不過吳志中也說，若韓國決定送回加拿大，並不會傷害中華民國主權，因這是國際法慣用方式。至於是否可能引渡回加拿大？吳志中說，這是合理判斷，但仍會盡全力引渡回台灣接受司法審判。

我駐韓人員今天上午已赴留置所探視翁男，預計韓國今天將會決定把翁男遣返何處。涉外官員說明，由於韓加簽有司法互助協定，且翁男涉嫌犯案地點在加拿大，遣返回加的機率的確較高。