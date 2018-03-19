騎腳踏車巡迴北市 鍾小平細數「柯P荒政」

鍾小平也邀請前台北市長郝龍斌來幫自己站台，郝龍斌表示，鍾是運動員出生，可以愈挫愈奮，上次鍾小平挑戰「一日雙城」，比柯文哲快42分鐘，展現驚人毅力。（記者鍾泓良攝）

2018-03-19 11:13

〔記者鍾泓良／台北報導〕今年底為「9合1大選」，藍營多人有意願一戰台北市長，其中包括國民黨市議員鍾小平。他今天於市府大樓前表示，柯文哲執政至今3年多，許多問題到現在仍然無解，從5大弊案到5大案招商成績不佳、交通問題能仍未改善、萬華街有問題依然存在等，因此將帶著腳踏車隊巡迴北市，回顧柯上任3年的「柯P荒政」。

鍾小平也邀請前台北市長郝龍斌來幫自己站台，郝龍斌表示，鍾是運動員出生，可以愈挫愈奮，上次鍾小平挑戰「一日雙城」，比柯文哲快42分鐘，展現驚人毅力。他說，目前國民市長參選人包括鍾小平、前立委丁守中、孫大千及陸委會前副主委張顯耀有意出戰，顯示柯作不好。

郝龍斌說，大巨蛋到現在柯市府都沒說清楚為什麼要勒令停工，至今做了甚麼改變，荒廢了3年之久。他也補充，台北藝術中心原本是他卸任6個月內完工，但現在都沒有完成，行政效率很差。

而對於柯文哲有意要找前立法院長王金平尋求支持，郝說，如果大家都很清楚這是柯文哲的選舉策略，過去他跟綠的非常密切合作，現在綠的對他不滿意，轉而跟藍來討好，「這樣騎牆，沒有理念沒有政策，這不是一個政治人物該做的事情。」郝相信，所有的選民眼睛是雪亮的，不要低估台北市民水準。