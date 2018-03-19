中國廢任期限制習恐更強硬 國安局長：對台不利

國安局長彭勝竹表示，習近平未來對台操作空間更大，導致兩岸發展變數增多，對官方的施壓越強硬，對台灣當然是更不利。（記者王藝菘攝）

2018-03-19 10:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國無限期延長國家主席任期，外傳我情治官員認為，中國國家主席習近平權力越鞏固，對台灣越有利。對此，國安局長彭勝竹今天在立院備詢時澄清說明，國安局沒有這樣的說法；彭也表示，習近平未來對台操作空間更大，導致兩岸發展變數增多，對官方的施壓越強硬，對台灣當然是更不利。

中國近期修憲取消國家主席任期限制，使習近平得以「登基」，引發國際批評浪潮。但媒體今報導引述一名在國安局與軍情局任職的不具名官員分析指出，習近平權力愈穩固，反而對台灣愈有利，因為代表習近平可以壓得住中國內部鷹派聲音，確保兩岸和平穩定。

立法院外交國防委員會今就「東亞與兩韓之戰略情勢及我國相關因應策略」邀集國安局、外交部與國防部官員報告並備詢。民進黨立委邱志偉、蔡適應與王定宇等人在質詢時均關切中國國情變化對我國的影響，並問及媒體報導所述是否是國安局的真正評析。

彭勝竹澄清說明，國安局並沒有這樣的說法，媒體所說也不代表國安局意見，「這些不是國安局正式的表達」。彭勝竹在業務報告與備詢時都說，習近平主觀期待兩岸關係有重大突破以獲得自身的歷史定位，而隨著他延任國家主席，權力更集中擴大，對台灣的操作空間也更大，導致未來兩岸關係發展變數增多。

彭勝竹並說，中共片面中斷兩岸官方對話，並維持對台外交及軍事壓力，對官方的施壓越強硬，對台灣當然是更不利；同時，中共也繞過台灣官方，推動涉台議題「去政府、去主權」，並對民間推動軟得更軟的融合發展措施，長此以往恐將弱化我主權地位。

蔡適應質詢時並出示中國國安部部長陳文清的照片，詢問彭勝竹是否認得照片中的人？但作為台灣方面相應的情報單位首長，彭勝竹卻似不認得、一時語塞，在下屬提示之後才回答。另，王定宇關切中國在台灣透過招待與經費補助，培植特定買辦團體的相關案情，國安局也僅回答說沒有相關統計，是否違反兩岸人民關係條例等法律則視個案而定。