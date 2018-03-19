陳抗變多？橘委：警察重要勤務獎勵金 4個月發7335萬元

內政部長葉俊榮。（資料照）

2018-03-19 10:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕三一八太陽花學運屆滿4周年，親民黨立委陳怡潔今在立法院內政委員會質詢表示，司法判太陽花學運陳抗無罪，這樣判決行為會不會使陳抗成為正當性？內政部長葉俊榮指出，任何陳抗活動都不一樣，尊重司法判決，但對警察同仁還是要支持，任何人言論自由、集會遊行權益也要受保障，保護合法、排除不法是基本原則，不受司法判決影響。

陳怡潔接著質疑，蔡政府上台後陳抗活動變多，警察重要勤務的獎勵金，從去年9月至12月，短短不到4個月發了7335萬多元，領取人次高達16萬3683人次，平均一個月花費1800萬元。

陳怡潔指出，其中台北市警察被動用值勤重要維安工作達5萬多人次，超過全國員警人數2萬2739人次。

陳怡潔認為，全國警察重要值勤重要維安工作人次，是現在實際警察人數的5.45倍，一個人被當5個人用，等於執勤重要維安工作，平均每次才領445元。

內政部長葉俊榮表示，人次算法可以討論，委員爭取獎勵金，政府也支持編列發放，不了解委員是關心警察獎勵金領太多？還是希望盡量不要出勤？或者是關心警察人員太少。

陳怡潔批評，「我對你的說法非常失望」，警察負荷真的太大，難道要把警察當成便宜保全，怎能用最低價格買單，平均每次才領445元，這樣難道沒有剝削警察。