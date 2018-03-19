李敖不斷傷害台灣民主運動 段宜康：絶不該受到褒揚

2018-03-19 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕前立委、作家李敖因罹患腦瘤，昨（18日）天上午10點59分病逝於台北榮總，享壽83歲，文化部長鄭麗君昨表示哀悼外，也指出將呈請總統明令褒揚。對此，民進黨立委段宜康今在臉書表示，「李敖不斷公開傷害台灣民主運動，絶不該受到褒揚」。

段宜康表示，自己從國中開始讀李敖的文章，「雖然對他和徐復觀、胡秋原的筆戰實在不知所云；但青澀年華的我，佩服李敖的大膽、叛逆、犀利，實在到了五體投地的地步」。

段宜康回憶，除了讀李敖文章外，他和李敖從沒互動過，直到2004年他在台北市南區競選立委連任，李敖也以無黨籍身份在同選區投入選戰，「應選10席，結果他以第10名當選，我是第11名」、「當時我的敗選感言説，能敗於少年時期的偶像之手，是我的榮幸。這是我的人生，和李敖僅有的交會」。

「要說李敖的天份、才氣極高，治學、文字、口語的能力極強，大概也沒什麼人能有不同意見」，但段宜康也指出，「李敖一輩子『處理別人財物』，包括侵奪蕭孟能家産到了惡名昭彰的地步；到後來吹捧一國兩制、為中國政府美化『六四慘劇』，在在都很讓我們曾經視之為偶像的人痛心疾首」。

段宜康強調，李敖當然會在歷史留名，但他不斷公開傷害台灣、傷害中國民主運動，「這個人，絶不該受到褒揚」。