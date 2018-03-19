台旅法通過... 陳菊訪美獲特殊待遇 可望會見美方大咖

高雄市長陳菊訪美，傳獲美方高度重視。（資料照）

2018-03-19 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國「台灣旅行法」在當地時間16日由美國總統川普簽署後生效，高雄市長陳菊成為台旅法通過後，台灣首位訪美地方首長，陳菊行前說，這對台美關係是很重要的一大步。有消息傳出，陳菊獲美方給予特殊待遇，將與美國國安會亞洲事務資深主任博明、及一向被視為友台派的國防部亞太事務助理部長薛瑞福等資深官員見面，也有一說指陳菊將「巧遇」國務院代理東亞暨太平洋事務助卿董雲裳，顯見美方相當重視。

陳菊在美東時間17日下午8點多（台北時間18日上午8時）抵達紐約甘迺迪機場，她受訪表示，台灣在國際上遭遇很大艱難，「台灣旅行法」能獲得美國國會通過及川普簽署，顯示美方展現十分的善意，進一步強化台美關係，這對雙方是很重要的一大步，可望為台灣爭取更多國際空間。

《聯合報》報導，有熟悉台美關係人士透露，台灣的市長要訪問華府一般不是問題，但除非是總統參選人等特殊身分的政治人物，美方不大會安排與資深官員會面行程，陳菊可說是特例。不過，陳菊訪美時間點雖在台旅法剛生效之後，但這和台旅法的通過、台美官員互訪並無直接關係。

消息人士表示，陳菊訂於當地時間19日下午抵達華府，20、21日有公開與不公開的行程，將拜會行政部門官員，也和當地國會議員會面或通話。據了解，陳菊獲美方的特殊待遇，安排與國安會亞洲事務資深主任博明、國防部亞太事務助理部長薛瑞福見面。

《中國時報》則報導，陳菊此行可能將和博明、國務院代理東亞暨太平洋事務助卿董雲裳見面。有消息人士指出，美方不可能一下子就大門全開，讓陳菊直接進政府機關見官員，但可能會安排官府外「巧遇」，測試中國反應。