為何突然想參選？ 高思博引林義雄的話回應網友

2018-03-18 20:33

〔記者蔡文居／台南報導〕前行政院政務委員高思博爭取國民黨提名參選台南市長，今天下午在台南「十八卯屋」舉辦「與博同行—高思博粉絲專頁」網友聚會。網友麻辣提問，明明已經離開故鄉一段時間，為何突然想參選？高思博說，不希望自己整個人生都束縛在「選舉」這件事上，因此沒有一直為選舉這件事做準備。

高思博說，10年前那次立委選舉與賴清德對決，輸5000票，之後進入中央政府擔任公職，後來到學校教書，但不管是擔任公職或身為學者，對故鄉的栽培一直放在心理，努力扮演好自己的角色。

不過，經過這麼多年的離鄉發展，累積了不少的經驗，也有可以實踐的想法，有信心也有能力把市政做得更好，所以決定重新出發，爭取為市民服務的機會。

他也引述民進黨前黨主席林義雄曾經說過：「看政治人物，要看他沒有公職身份之後，他還能做什麼？」這也是他對一位政治人物的評價標準。

高思博說，他期許政治人物擔任公職時能負責盡職，離開後扮演公民角色，依然保有關心這塊土地的持續熱忱。

「高思博A Po」粉絲專頁按讚人數今年1月下旬突破5000人。高思博今天透過網友聚會的輕鬆互動，傾聽網友的心聲。首場網聚共40多位出席網友，有年輕大學生、家庭主婦、也有退休老師、軍人，還有三代同堂全家出動。