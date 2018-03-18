高市議員林瑩蓉力挺 籲讓張豐藤繼續為環保奮戰

2018-03-18 17:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕不爭取連任的民進黨高市議員林瑩蓉，今下午專程為同選區議員張豐藤站台，她表示張豐藤問政表現優異，連續五個會期獲公民監督聯盟評鑑十大優質議員，尤其高雄空污問題尚未解決，呼籲鄉親讓長期為環保奮戰的張豐藤、繼續在高市議會打拚。

林瑩蓉也提及先前立委黨內初選，選區內只有張豐藤議員支持她，讓她非常感動、感謝，這一回一定要情義相挺。

民進黨高市議員初選左營、楠梓選區，下屆議員預計提名3男1女共4席，共有5男2女共7人登記，競爭激烈。