視察林口火力發電廠 賴清德：讓民眾眼見為憑

行政院長賴清德今天下午到林口發電廠視察，圖為中央控制廠的超超燃煤機組。（記者陳心瑜攝）

2018-03-18 16:58

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市瑞芳深澳火力發電廠更新擴建計畫案日前通過環差，引起中央和地方對空汙論戰，行政院長賴清德今天下午到新北市林口，視察同樣使用燃煤發電的林口火力發電廠；賴清德表示，此行是希望讓對深澳電廠有疑慮的民眾「眼見為憑」，指深澳電廠「最好的選擇剩下燃煤發電」，也希望關心的民眾「更加留意政府提出的空汙規範和各種行動方案」，並和政府合作，解決空汙會更有力道。

賴清德聆聽林口發電廠廠長朱記民以及北部施工處長趙復興簡報，了解林口發電廠擴建工程進度，隨後也製廠區內參觀控制室以及超超燃煤機組廠房，環保署長李應元也陪同，致詞時也背書政策「政府提著頭在解決空汙問題」。

「我想我們眼見為憑。」賴清德致詞表示，日前各界對於他所說「乾淨的煤」有疑慮，因此今天邀請媒體朋友一起來看使用「超超臨界機組」和乾淨煤的林口發電廠，看看整個情況如何，排放到底有沒有比環保核定的管制量更低？有沒有接近天然氣的發電量？

賴清德更化身「賴老師」，表示乾淨的炭跟超超臨界的設備，會有助於降低汙染源的排放，標準接近天然氣的發電，更解釋超超臨界發電原理，指過程中氮氣、硫化物和汞化物都會降低，而林口發電廠汙染排放水準已經接近天然氣，如果一套汙染防制系統不足，深澳可以使用兩套汙染排放系統，就是要讓社會放心。

賴清德表示，深澳電廠的環境下，最好的選擇剩下燃煤發電，既然燃煤發電是要走的路，政府能做就是比照林口電廠，用最先進的設備發電、最先進的污染防治系統並選購高效能雜質最少的煤，不讓空汙成為北部民眾最擔心的問題。