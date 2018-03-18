立委陳歐珀拜訪陳金德撲空 陳歐珀：會再繼續拜訪

2018-03-18 17:14

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭代理縣長陳金德在宜蘭縣醫事團體新春聯誼會致詞時表示，會盡任何方式防止宜蘭掉入黑暗深淵，正式被民進黨提名參選宜蘭縣長的立委陳歐珀對此表示，初選後往往會有震盪期，更需要進行團結合作，他有信心可以打贏選戰，還會繼續拜訪縣長。

陳金德昨天在宜蘭縣醫事團體新春聯誼會致詞時說，任何對宜蘭縣政發展正面的，任何可以防止宜蘭縣政掉入黑暗期的方法，他都會盡量去嘗試，他更強調，任何時間、任何可能、任何方法他都會去爭取、嘗試，目的是為了防止宜蘭掉入深淵。

媒體詢問立委陳歐珀，針對陳金德昨天晚上的談話的看法，陳歐珀說，民進黨是一個團結的政黨，過去在宜蘭有民主執政成果，也是我們引以為傲的民主堅硬，初選後往往會有震盪期，更需要進行團結，我們都希望宜蘭越來越好，對於大家勉勵的意見會虛心接受，期待宜蘭縣在大家努力下，脫胎換骨，重返榮耀。

陳歐珀上周到縣府拜訪宜蘭代理縣長陳金德撲空後，媒體詢問陳歐珀未來還會不會去拜訪縣長？陳歐珀說，拜訪縣政府、尤其是縣長列為第一優先任務，上次去剛好縣長出國，明天會跟縣長聯絡，以最短的時間來跟縣長請益，初選後馬上合作團結，做大事的人都有共同的理想目標，我們會攜手合作共創未來。